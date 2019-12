Tippagent: Ronaldo lõpetab karjääri Juventuses

Olgugi, et novembris lahvatas väiksemat sorti draama, kus portugallase ja Torino gigandi peatreeneri Mauricio Sarri vahel tekkisid tugevad lahkarvamused, sest viimane võttis jalgpalluri AC Milani vastu vahetusse, on Mendese sõnade kohaselt Ronaldo õnnelik. «See on täiesti reaalne, et ta võib karjääri Juventuses lõpetada. Cristiano on Itaalias õnnelik ning teda juhendab suurepärane treener.»