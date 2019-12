Video: maailmameistrid Rossi ja Hamilton vahetasid ametikohad

Mõlemad mehed on kahepeale võitnud 13 MM-tiitlit, millest seitse kuulub 40-aastasele Rossile ja kuus Hamiltonile.

Itaalia motosportlane alustas karjääri 2000. aastal, mis tähendab, et ringradade valitsemine on tänaseks kestnud juba 19 aastat. Kuus aastat noorema inglase F1 teekond sai alguse 2007. aasta Austraalia GPl. Mõlema mehe saavutused on läinud ajalukku suurte tähtedega ning antud ametikohtade «vahetus» oli keskmisest lõbutsemisest midagi erilisemat.