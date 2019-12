Eesti laskesuusa tulevikulootus ronib Dahlmeieri jälgedes

Audentese spordigümnaasiumi 11. klassis õppiv Liiv on saavutas selle aasta veebruaris Sarajevos toimunud Euroopa noorte taliolümpiafestivalil individuaaldistantsil kümnenda koha. See tulemus jäi ka Eesti laskesuusajärelkasvu parimaks.

«See on minu karjääri üks kõrghetkedest, aga sama on ka noorte maailmameistrivõistluste 25. koht,» tõi Liiv välja samuti aasta alguses, kuid tol korral sprindidistantsil tehtud tulemuse.

Peotantsijast laskesuusatajaks

Lausanne’is toimuvateks noorte olümpiamängudeks sihib Tallinnast pärit neiu aga juba kõrgemat eesmärki. «Ma tahaks kohta esikuues. Tegelikult tahaks veel kõrgemat kohta, aga ei taha endale liiga suuri pingeid peale panna. Esikuuik oleks selline reaalne eesmärk,» sõnas ta.

Laskesuusatamiseni jõudis Liiv neli aastat tagasi. Eelnevalt tegeles ta isa eeskujul peotantsuga, seejärel murdmaasuusatamisega. «Kuidagi täiesti juhuslikult lõpetasin peotantsu ära ja mu ema helistas Aita Pääsukesele, et kas ma saan murdmaasuusatamise trenni tulla. Sealt läksin siis edasi laskesuusatamisse,» rääkis ta.

Laskesuusatamise kõrval on Liiva teine kirg kaljuronimine. Selle pisiku sai ta külge oma vennalt. «See on hea vaheldus ja tugev üldfüüsiline treening. Varem käisin kord nädalas, aga praegu pigem nii, kuidas juhtub.

Maailma laskesuusatamine teab veel ühte sportlast, kelle kireks oli laskesuusatamise kõrval ronimine – Laura Dahlmeier. Mullu karjääri lõpetanud kahekordne olümpiavõitja on ka sportlaste seast Liiva üks suurimatest eeskujudest.

Eesti laskesuusatajatest meeldib talle Tuuli Tomingas. «Ta on loomult vaba ja hästi lahe inimene.»

Eesti täiskasvanute naiste laskesuusatamist kommenteerides ütles Liiv, et arengut on näha, kuid alati saaks veelgi paremini.

«Eesti naised on väga palju arenenud. Kuid kui ma maailmakarikat vaatan, siis näen, et võiks olla veel parem ja näidata veel paremaid tulemusi. Aga see annab mulle väga palju motivatsiooni, kui eestlased häid tulemusi näitavad,» sõnas ta.

Laskmine tuleb suusakiirusele järele

Millal näeb noor laskesuusataja end täiskasvanute koondise uksele koputamas? «Ilmselt mõne aasta pärast võiks seda loota. Mitte varem. Selleks tuleb teha trenni, eelkõige laskmise poole pealt.»

Enda tugevuseks peab Liiv eelkõige murdmaaosa, kuid viimasel ajal on ka laskmine järele tulnud. «Sellel aastal on laskmine päris hästi välja tulnud. Kui lasen sprindi peale kaks trahvi, siis see on minu jaoks väga hästi,» selgitas ta.