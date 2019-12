Autoralli saab uue võistlusklasside püramiidi

FIA rallidirektor Yves Matton selgitas, et reformi eesmärk on muuta rallimaailm lihtsamaks. «Meie idee on vähendada võistlusklasse ja muuta need kõikidele arusaadavamaks. See võtab küll aega, sest hetkel on veel palju erinevaid võistlusklasse ja muutused ei toimu üle öö. Aga me anname selge suuna, mis juhtub tulevikus ja kuhu on mõtet investeerida», rääkis ametnik portaalile Rallye-magazin.de.