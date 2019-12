Noored Eesti ratturid sõidavad uuel aastal Prantsusmaal

«Kuna suve lõpus selgus, et Cycling Tartu soovib uuest hooajast olla U23 ratturite meeskond, pidin endale algavaks hooajaks uue meeskonna leidma. Minu õnneks on Cycling Tartu peatreeneril Rene Mandril Prantsusmaal endistest aegadest palju tutvusi, tänu sellele leidsin endale uue klubi. Saint-Etienne on läbi aegade eestlaste seas olnud Prantsusmaal populaarne meeskond, seega oli pakkumine mulle kohe üsna meeldiv,» täpsustas Kiskonen klubivahetust.

«Olen üsna kindel, et uues klubis on tingimused piisavalt head, et mu ratturikarjäär oleks jätkuvalt tõusuteel. Lisaks minule on meeskonnas eestlastest veel Joosep Sankmann, kõik ülejäänud on prantslased. Arvan, et siledamatel, lühemate tõusudega ja kurvilistel kitsastel teedel toimuvatel sõitudel peaksin saama sõita enda tulemuse peale. Kuna meeskonnas on väga tugevad mägironijad, siis päris mägistel sõitudel pean pigem teisi aitama.»