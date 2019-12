Varem Venemaa sporti kritiseerinud Rootsi olümpiavõitja tunneb venelastele südamest kaasa

Tellijale

«WADA «karmi tähtaja» kukkumisest on nüüd mitu päeva möödas, kuid WADA ja teie juhitav komitee vaikivad, ehkki olete keset ajaloo suurimat kriisi ja spordiajaloo suurimat skandaali. Küllap mõistate, et kogu maailma sportlased ja spordifännid on sellisest kohatust käitumisest täiesti rabatud. Miks teeb WADA pidevalt tagatubades mingeid salasobinguid ajal, mil neilt oodatakse tegutsemist ja juhivõimete näitamist?» kirjutas Samuelsson 3. jaanuaril WADA esimehe Johnathan Taylorile lähetatud kirjas.

Rootslane lisas, et sportlaste arvates polnud WADA ja ROK ikka veel Venemaad «pärast kõigi aegade suurimat dopinguskandaali» teenitud moel karistanud. «Teie viimased kommentaarid meediale annavad ainult tuld tundele, et õiglus pole võidutsenud ning poliitika on põhimõtetest kõrgemale seatud. Härra Taylor, siinkohal tuleb põhimõtetest kinni pidada, õigesti käituda ja veenduda, et jätate endast ajalukku õige jälje.»