Esmakordselt Toyotat testinud Evans: kohanemisega läheb veel aega, aga auto on hea

«Kõik oli minu jaoks meeskonna ja auto osas väga positiivne. Meeskond on heas meeleolus ja kõik olid mulle abiks, et uue meeskonnaga kohaneda. Loomulikult läheb uues meeskonnas kohanemisega veel aega, olin siiski pikalt M-Spordis, kuid meeskond tegi enda poolt kõik, et ma ennast mugavalt tunneksin,» rääkis Evans WRC-le.