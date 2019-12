Mažeika juhtis Kalev/TLÜ pingelises mängus võidule, Kalev/Cramole kohustuslik võit

"Võit on võit. Eks lauas oligi meil probleem - nad said kordusrünnakuid ja uuesti visata, said paar viset sisse ning neil tekkis enesekindlust. Me tegime aga rumalaid vigu. Sealt hakkas raskelt meil tulema ja lõpus läkski pingeliseks. Hooaja algus oli meil keeruline. Mängijad vahetusid pidevalt ja ei leidnud õiget rütmi. Tundub, et nüüd oleme tuumiku kokku saanud, kuigi Läti Ülikoolile polnud kaotus planeeritud ja seal läks paar asja valesti," rääkis Tallinna Kalev/TLÜ tagamängija Ran Andre Pehka Delfile antud intervjuus.