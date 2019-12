Sten Priinits: olin mustas augus, kuid suutsin tänu abilistele taas ree peale saada

«Otseselt millegi üle väga rõõmustada pole, sest medalit ju taskus pole. Õnneks on ettenäidata EMi neljas koht, mis seda aastat veidi ilusamaks muudab. Märksõnaks võib öelda seega tagasihoidlik,» võttis Priinits lühidalt aasta kokku.

Parima meesvehkleja autasule seadsid klubid kandidaadiks ainult Sten Priinitsa nime ja seega polnud tema võidus kahtlustki. «Nüüd ei teagi, kas olengi nii hea, et seda autasu võita või on konkurents lihtsalt hõre. Selle jätan teiste otsustada,» rääkis Priinits Postimehele.

«Olin hooaja alguses ikkagi üsna mustas augus ja käisin Venemaal laagrites, aga võistlustel tulemust ei tulnud. Pidin tegema väga palju analüüse enda tegemistest ja seda pahatihti üksinda, sest mul polnud üheski laagris kaasas treenerit,» selgitas Priinits hetki, mis hooajast meelde jäävad. «Kõik need iseenda filmimised ja nõupidamised emaga olid ausalt öeldes väga rasked. Õnneks minu ümber on palju arukaid inimesi, tänu, kellele ma suutsin tagasi ree peale saada.»

«Kuni mai kuuni oli minu jaoks vaat et võimatu ülesanne isegi MK-etapil põhitabelisse saada. Tundus, et ma ei saagi seda ust lahti murda, kuid õnneks suutsin. Isegi EMil ja MMil näitasin ilusat vehklemist. Mind see tulemus nii palju ei motiveerigi, pigem soovin näidata paremat esitust. Tänavu kõigega rahule ei saa jääda, kuid lõpuks suutsin maailma tugevatele vehklejatele head vastupanu osutada,» jätkas Priinits.

Esimene MK-etapp Šveitsis Priinitsa jaoks sel hooajal ebaõnnestus, kui jäi eelringi püsima, kuid eesootavad veel võistlused, mis määravad olümpiasaatuse. «Jah, esimene MK läks aia taha, kuid eesmärk on jõuda rohkem kui ühel-kahel etapil põhitabelisse. Tõusta viimaks esikaheksasse ja tõsta stabiilsust. Põhirõhk on kindlasti olümpiapileti lunastamisel, kuid see saab olema üliraske ülesanne, kuid ma olen kolm aastat selle nimel vaeva näinud,» selgitas Eesti parim meesvehkleja järgmise hooaja eesmärke.

Olümpiamängudeks teevad kõik sportlased väga suuri ettevalmistusi ning panustatakse suurel hulgal aega ja raha, et võimalikult heasse vormi tõusta just aasta tippsündmuseks. «Enne igat MK-etappi lähen välislaagritesse. Jaanuari esimestel päevadel sõidan Venemaale taaskord, kus teen sealsete sportlastega trenni. Peale seda sõidan kohe Heidenheimi MKle ja nii käib see virr-varr kuni märtsini, kui lõppeb olümpiamängudele kvalifikatseerumine. Töötan järgmised kolm kuud väga motiveeritult OMi nimel ja eks siis ole näha, mis tulemus tuleb.»