Dopinguarst Schmidt sai süüdistuse raskete kehavigastuste tekitamises

Raskete kehavigastuste tekitamise episood pärineb 2017. aastast, kui üks naissportlane kannatas punaste vereliblede manustamise tõttu kõrvalnähtude käes. Schmidti süü seisneb selles, et ta kinnitas sportlasele, et protseduur on ohutu.

Saksamaa prokuratuur ütles, et uurimise käigus on tuvastatud 23 sportlast kaheksast erinevast riigist, kes on tarvitanud veredopingut. Samas teatati, et nende võimuses on kohtu ette tuua vaid Saksamaa sportlased, kes on veredopingut kasutanud alates 2015. aasta detsembrist ehk ajast, mil dopingu tarvitamine seal kriminaliseeriti. Schmidt on väidetavalt dopinguturul tegutsenud alates 2011. aastast.