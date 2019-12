EOK toetas Ott Tänakut ja Martin Järveoja rahalise preemiaga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tunnustust maailmameistritele ja nende treeneritele. «EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja me seisame ka mitteolümpiaalade eest. Edu spordis, sõltumata sellest, kas ala kuulub olümpiaprogrammi või mitte, toob au Eesti riigile ja rahvale ning ühtlasi loomulikult on sport kasuks ka inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele,» rääkis Sõõrumaa.