Mees, kes andis Eesti naiste võrkpallile uue näo

Ojamets on võrkpallis näinud ja teinud kõike, andnud mängule kogu hinge. Tulnud Eesti meistriks nii mängiva kui ka mittemängiva treenerina, nii naiste kui ka meestega. Juhendanud mõlema soo Eesti koondist. Maitsnud klubijuhi kibedat leiba. Kuulunud alaliidu ja treenerite nõukogu juhatusse. Tegutsenud kohtunikuna.

Käesoleva aasta üheksandal päeval nägid selle Pärnust pärit poisikluti silmad aga midagi sellist, mida polnud näinud, veel vähem teinud, mitte keegi. Eesti naiskond jõudis EM-finaalturniirile. Mõni ime siis, et need kõike näinud 55-aastase peatreeneri silmad Hämeenlinna spordihallis kui nõiaväel veega täitusid.

«Kui ühel päeval jõuad millegi selliseni, millest kohati ei oska või julge isegi unistada… Rääkimata teistest. No kuidas sa kirjeldad seda tunnet, kui järsku kohal oled? Keeruline. Peaaegu võimatu. See lihtsalt on midagi niivõrd erilist. Kes ise teeb, see teab. Täiesti teine tasand. Uskumatult võimas värk. Koos hirmsa väsimusega. Võib-olla nagu mägironija, kes on unistuste tipu vallutanud,» püüab Ojamets ligi aasta hiljem emotsioonides sobrada.

Ta lisab kohe: «Jah, meil oli ka õnne. Paljud soodsad asjad langesid kokku. Aga peamine, et me ise olime oma õnne sepad. Koduses mängus Tšehhiga oli pink lühike ja jäime kaotusseisu. Aga usk ja julgus ei kadunud. Müts maha naiste ees! Võitsime 3:2. See oli murdehetk.»

Tuleristsed Vana Maailma kahe tosina parema naiskonna jõuproovil möödusid arvatult eelkõige esimeste triibuliste kogumise tähe all. Kui viimases, viiendas mängus rööviti aga tugevalt Aserbaidžaanilt kaks geimi ehk punkt, tähendas seegi omamoodi väikest ajaloolist saavutust. Ojamets ei varjanud rõõmu ja ajas käed võidukalt taeva poole.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur tänas augusti lõpus Euroopa meistrivõistlustelt naasnud võrkpallinaisi ja nende juhendajat Andrei Ojametsa Tallinna lennujaamas käepigistuse ja roosidega. FOTO: Mihkel Maripuu

Õrnema soo õrn teema

Kui kalendris aasta vahetub, oleme tagasi reaalsuses. Koduse liiga tase ja naisvõrkpallurite kandepind pole teinud mitte hüppelist tõusu, vaid kiratseb endiselt. Ojametsa unistus õrnema soo (pool)profiklubist näib vähemalt sama tabamatu kui paari aasta eest pääse finaalturniirile.

«See on äärmiselt õrn teema,» ütleb elukogenud treener. «Nagu Marko Mett (Ojametsa abiline koondises – toim) läbi musta huumori kord ütles: no life amet. Naistel on proffidena elatist teenida märksa keerulisem kui meestel. Kui lisada pere loomine ja muud elulised küsimused, siis saabki ehk aru, miks küsimus on keeruline ja õrn. Mis aga mõtlemapanev: tüdrukuid on trennides rohkem kui poisse…»

«Liiga tase peab tõusma. Kvalitatiivselt,» tähtsustab Ojamets. «Väga tore ja vajalik, et Audentes/Noortekoondis seal kaasa lööb. Aga tütarlaste ja neidude liigast peaks saama naiste liiga.»

Teatud perioodidel Eesti naiste koondise ja Tartu Bigbanki klubimeeskonna tüürimist isegi ühitama pidanud Ojamets ei salga: naisi ja mehi tuleb juhtida erinevalt.