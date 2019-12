Jürgen Klopp: Guardiola on maailma parim treener

Klopp teatas, et tal ei ole mingit probleemi olla Guardiola järel paremuselt teine treener. «Olen õnnelik, et minu meeskond on tema juhendatava võistkonnaga pea samal tasemel. Olen palju kordi öelnud, et pean teda maailma parimaks peatreeneriks. Guardiola tehtud töö on olnud imeline. Manchester City mängustiil on asi, mida mulle tõesti meeldib vaadata, » tunnustas sakslane.