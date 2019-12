Tänak saab uued jalavarjud: WRC sarjas vahetub rehvitootja

Itaalia rehvitootjal Pirellil on WRC-sarjas pikk ajalugu. Firma toodanguga on võidetud 181 etappi ja 25 MM-tiitlit. Autoralli tippsarjas sõideti Pirelli rehvidega viimati 2010. aastal, kui maailmameistriks tuli prantslane Sebastien Loeb.

FIA ralli direktor Yves Matton: «See on uus lehekülg WRC-sarja arengus ja me oleme õnnelikud, et sõlmisime eksklusiivse rehvilepingu just Pirelliga. Leping algab 2021. aastast ja kestab neli hooaega.