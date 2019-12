Kas meistritiitel liigub Dortmundi Borussiast kaugemale?

Külalised asusid mängu küll esimesel poolajal juhtima, kui Achraf Hakimi söödu realiseeris tabamuseks Mario Götze. Kõik oli kontrolli all ja Dortmund oli lähedal kolmele punktile, kuid Sargis Adamjani 79. ja Andrej Kramarici 87. minuti väravad kinkisid võidupunktid hoopis väljakuperemeestele.

Dortmundi ja Hoffenheimi jaoks on sellel kalendriaastal mängud Bundesligas mängitud. Kuigi mõlemad meeskonnad on praegu esikuuikus, siis suurest mängust jäävad nad kaugele. Dortmund asub praegu neljandal kohal, kuid kaotab kahele esimesele, kes on mängu vähem pidanud, nelja punktiga.