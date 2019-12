Surfilegend jääb Tokyo olümpiamängudelt eemale

47-aastase Slateri näol on tegemist 11-kordse maailmameistriga, kes on aastate jooksul tõusnud läbi aegade noorimaks ning vanimaks MM-tiitli omanikuks. Olümpial osalemine oleks väärika atleedi jaoks olnud suur tunnustus, kuid mehele sai saatuslikuks hooaja viimane MM-etapp, kus jäid kvalifitseerumiseks vajalikud punktid saamata.

«Seekord naudin ma pealtvaataja rolli,» sõnas Slater New York Times'i veergudel. Ühtlasi kinnitas surfar, et otsust ei tohiks võtta kui viidet karjääri lõpetamisele. «Võite kindlad olla, et 2020. aastal saate mind taaskord lainete embuses näha.»