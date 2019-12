Eesti jetisportlaste MM-sarja finaalvõistlus ebaõnnestus

"2019 on olnud justkui sõit Ameerika mägedel nii mulle kui ka mu tiimile - rohkelt rõõmu, võite ja õppimist. Ma ei ole kunagi olnud nii kiire ega valmis oma koha eest võitlema võistlusrajal - 4 kohta MM poodiumil ja ämbritega kogemust. Kahjuks pidime me see aasta kannatama ka mitmete tehniliste probleemide küüsis ja kaotasime seeläbi väärtuslikke punkte - kuid see ongi motosport,“ võttis Üpraus hooaja kokku.