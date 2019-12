Sten Sokk: olime võib-olla ülehäälestunud

«Täna ma kahjuks lahingut ei näinud. Kahju on. Tunnen, et oleksime CSKA vastu kodus rohkemaks võimelised. Ei tea, mis täna juhtus. Läksime ehk liiga pehmelt peale ja andsime neile initsiatiivi .Kui sa sellisel võistkonnal lased hea tunde kätte saada, siis on neid väga raske pidurdada,» analüüsis Sokk.

Kalev oli kohtumise vältel hädas visketabavusega, näidates kõigest 35-protsendilist visketäpsust.

«Kui me oleme hästi visanud, on olnud head mängud ja oleme siis ka häid võite saanud. Aga see näitabki, et me ei olnud täna mängus sees. Andsime liiga kergelt neile olukordi ja ei realiseerinud oma asju ära. Kõik asjad peavad mängus tasakaalus olema: kui kaitses kätte saada, läheb rünnakul ka kergemini,» selgitas mängujuht.

30-aastase Eesti koondislase sõnul panid kalevlased endile liiga suured pinged peale. «Me võib-olla natuke ülehäälestasime end. Teadsime, et CSKAl oli nädala jooksul neljas mäng. Teadsime, et mängisime kodus ning et oleme saanud häid võite. See pani mingil määral pinged peal, aga see pole asi mille taha pugeda. Me ei mänginud hästi.»

Mängu valitseva Euroliiga meistriga oli Saku Suurhalli tulnud vaatama üle 5000 inimese.