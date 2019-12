Endine tipptennisist: karistused panustamispettustele peaksid olema karmimad

«Peamine probleem on selles, et ühelgi teisel spordialal pole petmine niivõrd lihtne. Seisad üksi väljakul ja otsustad, mida teha ja kuidas käituda. Karistused pettuse eest peaksid olema hirmuäratavad, nii et keegi enam ei julgeks niiviisi teha. Kokkuleppemängudes osalemine on samaväärne või isegi hullem kui dopinguga patustamine,» sõnas 42-aastane austerlane.