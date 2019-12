Maineka ralliajakirjaniku edetabel: Tänak tipus, Neuville alles neljas

Blogija, kolumnisti ja saatejuhina ralliradade ääres tegutsenud Clark sõnas enne valiku avalikuks tegemist: «See on lugu, mis tekitab mulle igal aastal rohkem probleeme kui miski muu. Tuletan meelde: mu pingerivi aluseks ei ole meistrivõistluste järjestused, rallivõidud ja isegi mitte katsevõidud. Määrav on, kes avaldas enim muljet.»

«Igasuguste küsimusteta aasta tegija. Jäänuks mõned paljuräägitud tehnilised probleemid olemata – iseäranis Sardiinias ja Türgis –, kindlustanuks Tänak MM-tiitli juba palju varem kui enne eelviimast etappi Walesis. Ta ei teinud läbi hooaja peaaegu ainsatki viga. Tänaku kindlus ja eneseusk kasvasid nii suureks, et ta teadis iga võistluse eel: just mina peaksin selle ralli võitma. Tema kiirus ja stabiilsus jõudsid uuele tasemele, mis sundis rivaale riskima ning sai lõpuks neile saatuslikuks.

Clark Ogierist: «Citroen C3 ei olnud selgelt ülesannete kõrgusel, küll aga oli Ogier. Ta kasutas oma kogemusi, kavalust ja tarkust, et hoida Tänakut surve all. Hooaeg oli tema jaoks täiesti eriline, aga näitas, et kuuekordses tšempionis peitub endiselt tahe ja kiirus võitmiseks. Järgmisel aastal on ta ultrakiire Toyota roolis taas tõeline tiitlinõudleja.»