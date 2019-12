Video: Jasikevicius rääkis enda kehvast NBA klubivalikust ja Žalgrise süsteemist

Esimesed sammud profikorvpalluri karjääri suunas astus teenekas leedulane juba 16-aastaselt, kui ta lahkus kodumaalt ning siirdus õppima kolledžisse USA-sse.

«Mäletan, kui maandusin New Yorgis, mõtlesin, see on Ameerika! Sõitsime veel autoga neli tundi, enne kui jõudsime uude kodulinna. Kui sinna saabusime, ei märganud ma ühtki tänavalampi. Hommikul ärgates vaatasin, et nii kaugele, kui silm ulatub, on vaid maisipõllud.»

Jasikeviciuse suurimad võidu korvpallurina on saavutatud Tel Avivi Maccabis mängides. Kahel korral krooniti Iisrael klubi Euroliiga võitjaks ning Jasikevicius valiti ühel korral neist Final Four`i kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Pärast aastaid Maccabis siirdus leedulane NBAsse, kus ta mängis Indiana Pacersi ja Golden State`i Warriorsi eest. Tagasi vaadates arvas Jasikevicius, et Pacers poolnud kõige nutikam klubivalik. Mul oli võimalik ka mängida Portlandi Trail Blazersi või Utah Jazzi eest või siis kolida Clevelandi, kus mängis mu kaasmaalane Zydrunas Ilgauskas.

Jaskievicius kirjeldas ka oma esimest kothumist Shaquille O`Neilliga.

«Soojenduse ajal pole ma kunagi vaadanud, kuidas vastased sooja teevad. Peab olema keskendunud, teisel pool väljakut on vaenlased. Ma tegin soojendusringe, ja siis ma nagu...teisel väljaku poolel on Shaq. Kui olin ühe ringi ära jooksnud, sisendasin endale, et ei, sa ei tohi teda vaadata...kuid ma ei suutnud vastu pidada. Seal oli Alonzo Mourning, ja ta nägi Shaqi kõrval välja nagu poisike,» sõnas Leedu korvpallitäht.

Pärast põiget ookeani taha sõlmis Jasikevicius lepingu Kreeka superklubi Panathinaikosega, kus ta kohtus ühe oma lemmikmeeskonnakaaslase Dimitris Diamantidisega. Diamantidist nimetas Jasikevicus pidurdamtuks peoloomaks.

Vestluse lõpuks rääkis Jaskievicius Žalgrisest ja peamistest põhimõtetest, mida iga Kaunase tippklubi mängija peab arvesse võtma.

«Mängija peab mõistma, mida temalt tahetakse. Ta peab meeskonda sulama ja aitama informatsioonil kergemini kõigi mängijateni jõuda. Mõnedel õnnestub see paremini kui teistel. Enne igat mängu paneme kirja kaitsemängu reeglid. Neid reegleid ei saa ümber lükata ega rikkuda. Rünnaku poole pealt annan ma meestele ülesanded, kuidas me ründame, kus me ründame ja kelle pealt ründame, kuidas leiame tee viskeni. See viimane on kõige olulisem. See ongi minu töö treenerina - leida meestele mängus ruumi tegutsemiseks,» rääkis Jasikevicius.