Autistist poja ema vaigistab MMil meessugu ja annetab kogu auhinnaraha

25-aastane inglanna teeb parasjagu Londonis toimuval MMil suuri tegusid. Kõigepealt tõusis Sherrock pealkirjakangelaseks (või õigemini -kangelannaks), kui temast sai esimene suurvõistlusel meessoost vastase alistanud naine. Seejärel lisas Sherrock trofeekogusse teisegi «skalbi».

MMil 32 parema sekka pääsemine on taganud vähemalt 25 000 naelsterlingi (29 300 eurot) suuruse teenistuse. Sinna on küll pikk tee minna – täpsemalt viis võitu –, ent olgu siinkohal lisatud: nooleviske maailmameister teenib 500 000 naela (587 000 eurot).

«Aga miks mitte? Keegi ei uskunud minusse, aga olen kaks võitu ju juba saanud. Tõestasin, et ka naine suudab jagu saada kellest iganes. Kui see pole piisav tõestus, et ka õrnem sugu oskab dartsi, siis mis veel peaks olema?» rääkis kaheksa aasta eest nooli viskama asunud Sherrock Sky Sportsi usutluses.

Sherrock on juba teatanud, et sõltumata auhinnaraha suurusest annetab ta selle heategevuseks. Veel teadmata summa läheb autismiga tegelevale sihtasutusele. Säärase käigu põhjus on lihtne: Sherrocki poeg on autist. Samuti on ta pannud oksjonile MMil võidu toonud märklaua koos autogrammiga –sellegi tulud suunab ta samale sihtasutusele.

Viie aasta eest muutus endise juuksuri Sherrocki elu tundmatuseni. Ta poeg Rory sündis autistina ja vajab pidevalt järelevalvet tänini. Ajaleht The Telegraph kirjutas pikalt, kuidas Sherrock sobitab kokku lapse eest hoolitsemise ja spordi. Treeningud toimuvad enamasti Milton Keynesis asuvas kodus õhtuti – siis, kui Rory on magama läinud.

Fallon Sherrocki rõõmupisarad. FOTO: Steven Paston/PA Wire/PA Images

Raskusi on teele sattunud teisigi. Sünnituse järel tuvastati noorel naisel neeruhaigus. Ta ei tohi juua tilkagi alkoholi – mis tema harrastaval spordialal selge erand. Kui meessoost rivaalid on varjamatud õllesõbrad, siis Sherrock rüüpab võistluste ajal vett.

Uus nooleviske kuninganna on seetõttu langenud isegi rünnakute ohvriks. Kuna seda ala on jäägitult valitsenud tugevam sugu, pole sugugi mitte kõik rivaalid Sherrocki esilekerkimisse suhtunud positiivse elevusega.

«Erinevad trollijad ütlevad ja kirjutavad pidevalt erinevaid kommentaare. Valdavalt on need seksistliku sisuga. Antakse teada, et naised pole sama head kui mehed, mõni nimetab lesbiks,» lausus Sherrock Telegraphile.

Ta vastus pahupoolele on lühike, lihtne ja lööv: «Kõik see on teinud mind ainult tugevamaks.»

MMi kolmandas ringis kohtub Sherrock reedel Chris Dobey’ga, kes asub maailma edetabelis 22. kohal. Ei midagi võimatut, arvestades, et eelmises duellis alistas Sherrock pingerivi 11. numbri Mensur Suljovici. Pääs kaheksandikfinaali tähendaks vaprale naisele vähemalt 35 000 naela (41 000 euro) suurust auhinnakassat.