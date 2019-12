Levadia edestab Leicesterit: UEFA avaldas Euroopa edukamad jalgpalliklubid

Tabeli koostamisel on kasutatud matemaatikat: võit Meistrite liigas annab kaks ning viik ja penaltiseeria ühe punkti. Antud loogika alusel on Euroopa edukaim jalgpalliklubi Hispaania hiid Madridi Real.

Real on Meistrite liigas osalenud 50 hooaega, tšempioniks kroonitud 13 korda, mänginud 437 mängu, võitnud 262, viigistanud 76 ja kaotanud 99 kohtumist.

Real sai 600 punkti ja edu jälitajate ees on mäekõrgune. Müncheni Bayern (474 punkti) asub teisel, Barcelona (446) kolmandal, Manchester United (374) neljandal, Torino Juventus (349) viiendal, AC Milan (314), Liverpool (289) seitsmendal ja Lissaboni Benfica (287) kaheksandal kohal.

Eesti parim jalgpalliklubi on UEFA hinnangul Tallinna Levadia, kes asub 18 punktiga (eelringides kuus võitu ja kuus viiki) 144. kohal. Võrdluseks: ainult ühe hooaja Meistrite liigas (kuus mängu alagrupiturniiril ja neli kohtumist play-off’is) mänginud 2015-16 hooaja Inglismaa meister Leicester City on 187. kohal. Tallinna Flora paikneb seitsme punktiga (kaks võitu, kolm viiki) 258. kohal. Nimekirjas on 520 klubi.