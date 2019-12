Klavan võitlusest Meistrite liiga kohale: ei osanud seda oodata

Cagliari alustas Itaalia meistrivõistlusi kahe kaotusega, ent püsis siis 13 liigamängu järjest kaotuseta. Paraku on viimases kahes voorus tunnistatud Roma Lazio ja Udinese 2:1 paremust. See tähendab, et 17 vooru järel on Cagliari 29 punktiga kuuendal kohal. Tõotatud maast ehk Meistrite liigasse viivast neljandast kohast jääb Cagliari kuue punkti kaugusele.

Cagliari keskkaitsja Klavan andis Postimehele pärast 12. detsembril Roma Lazio vastu lõppenud kaotusteta seeriat intervjuu, kus tunnistas, et liigatabeli seis on tema jaokski meeldiv üllatus.

Küsimusele, kas ta oskas oodata, et Cagliari võitleb sel hooajal Meistrite liiga koha eest, vastas Klavan: «Ei osanud, küll aga arvasin, et teeme eelmisest parema hooaja. Saime kaks esimest mängu peksa ja kohe läksid liikvele jutud, et peaks ehk treeneri lahti laskma. Mõtlesid, et oleme ju ainult kaks mängu pidanud, ärge tehke ennatlikke järeldusi!»

Klavani sõnul on Cagliari peatreener Rolando Maran hooaja jooksul kõvasti arenenud, meeskond on kompaktne ja ühtne. «Klubil läheb hästi, saan ise anda eelmise hooajaga võrreldes suurema panuse. Need kaks asja koos pakuvad väga suurt rahuldust. Olla terve ja Serie A-s suures mängus sees on tõeliselt tore.»

Järgmise kohtumise Itaalia meistrivõistlustel peab Cagliari 6. jaanuaril, kui sõidab külla esikohta jagavale Torino Juventusele.