Sildaru võimalikust aasta naissportlase tiitlist: olen väga elevil!

17-aastane Sildaru on viimasel kolmel aastal valitud aasta noorsportlaseks, kuid täiskasvanute seas on teiste saavutusi seni kõrgemalt hinnatud. 2016. aastal jäi karjääri esimese Aspeni X-mängude kuldmedali võitnud Sildaru naissportlase valimisel teiseks. Teda edestas kaugushüppes Rio olümpial kuuenda koha teeninud Ksenija Balta. Rahvas andis oma hääle suusatajale, spordialaliidud ja -ajakirjanikud aga kergejõustiklasele.

Lõppev aasta oli Tallinna Saksa gümnaasiumi 11. klassi õpilase jaoks aga ebatavaline. Aastat alustas ta Aspeni X mängudel saavutusega, milleks naissuusatajate seas on praegu võimeline ainult tema ise. Ta võitis kolmelt alalt täiskomplekti medaleid, tulles pargisõidus freestyle-suusatamise rekordit tähistava 99 punktiga kullale, rennisõidus hõbedale ning Big Air’is pronksile. Ainuüksi juba ühel võistlusel kolme erineva ala tegemine on ala kontekstis erakordne, kuid tallinlanna võitis kõigilt ka medali.

«See on nii imeline, aga ka nii raske. Vähe unetunde, väsinud keha… Ja nüüd ma tegin selle kõik ära, see on uskumatu!» ütles Sildaru vahetult pärast Aspeni X-mängude Big Air’i pronksi. Just selle medaliga kirjutas ta end järjekordselt X-mängude ajalukku.