Aasta, mis päädis väärilise tasuga tehtud töö, valatud higi ja pisarate eest

Pöörane areng

Selleks et mõista, millise teekonna on Uibo läbi käinud, tuleb minna natuke ajas tagasi. Täpsemalt aastasse 2012. Just tollel suvel ületas noormees esimest korda 7500 punkti piiri, kuid veel olulisema sammuna asus ta sportlaseteed jätkama Ameerika Ühendriikides Georgia ülikoolis. Toona vaid 19-aastaselt muutus Uibo elukeskkond märkimisväärselt.