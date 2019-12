Michael Schumacheri abikaasa Corinna: suured asjad saavad alguse väikestest sammudest

The Mirror kirjutab, et Schumacheri fännid avavad aastapäeva puhul sotsiaalmeedias toetusavalduseks lehekülje «KeepFightingMichael» («Jätka võitlust, Michael» – toim). Michaeli abikaasa Corinna Schumacher ütles fänniklubile: «Suured asjad saavad alguse väikestest sammudest. Paljud pisikesed osakesed võivad moodustada suure mosaiigi.»

Fänniklubi esimees Reiner Ferling loodab, et seitsmekordne vormel 1 maailmameister tuleb veel kunagi avalikkuse ette. «Kuus aastat oleme lootnud, et Michael tuleb ühel päeval avalikkuse ette. Teame, et Michael on õnnelik ja heades kätes, sest tema ümber on tugev ja armastav perekond. Fänniklubina pakume tuge, mida saame pakkuda,» lausus Ferling.