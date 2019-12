Jürgen Klopp: pühadeaegne mängugraafik on kriminaalne

Mohamad Salah on taas vormis, seda tõestavad neli löödud väravat viimases kolmes kohtumises. Samas on Leicesteri edurivil varnast võtta Jamie Vardy, kes juhib liiga väravalööjate edetabelit 17 tabamusega. Leicester, keda juhendab endine Liverpooli loots Brendan Rodgers on tänavu kohtunud nii Liverpooli, Manchester City ja Manchester Unitediga ja neile kõigile alla jäänud. Tuleb silmas pidada, et kõik need kohtumised pidas 2016. aasta Inglismaa tšempion võõrsil.

Klopp ütles, et on täiesti lubamatu, et mõned Premier League’i klubid peavad kolme päeva jookusl pidama kaks kohtumist. «See on kuritegu. See pole absoluutselt ok,» sõnas Liverpooli loots. Liverpool järgmine etteaste on juba pühapäeval kodus Wolverhampton Wabnderersiga.