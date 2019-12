Tuntud jalgpalliagent keerab Manchester Unitedile käru?

Tuntud jalgpalliagent Mino Raiola esindab nii Hålandi kui Pogba huve. Inglismaa meedia andmetel tahab Pogba Manchesterist lahkuda ja siinkohal sekkuvad mängu Håland ja Raiola. Väidetavalt on Manchester United jõudnud Hålandi ülemineku osas kokkuleppele, kuid Raiola nõuab, et United müüks prantslase Madridi Reali.

Inglismaa suurklubi kardab, et Raiola mängib räpast mängu ja keerab käru. Kui Pogba jääb, siis liigub Håland mujale. Manchester United seisab silmitsi dilemmaga: Håland tuleb ja Pogba läheb?

Daily Mail kirjutab, et Manchester United maksab praeguse seisuga Hålandi eest Salzburgile 17 miljonit naelsterlingut (19,9 miljonit eurot) ja sõlmib norralasega pika lepingu nädalapalgaga 150 000 naelsterlingut (175 500 eurot).

19-aastase Hålandi soetamisest on huvitatud paljud Euroopa tippklubid. Ta on tänavusel hooajal löönud Meistrite liigas kuue mänguga kaheksa väravat. Austria meistriliigas on Hålandi arvel 14 mänguga 16 tabamust.