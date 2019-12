«Tänavu peetud testüritus näitas, et rattasõidu ja rulluisuvõistluse ühendamine loob mõnusa atmosfääri,» ütleb Filter Maanteekarikasarja peakorraldaja Mihkel Reile. «AeroBike on keskendunud mitmeid aastaid vaid jalgrattasõitude korraldamisele, kuid tänaseks kuulub AeroBike portfelli ka mitmeid teisi spordiüritusi nagu näiteks erinevad jooksuvõistlused ja laternamatkad. Rullituuri liitmine AeroBike ürituste sekka on spordimaastiku üldpilti vaadates loogiline jätk.»