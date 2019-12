Jätkuvalt kaotuseta: Liverpool sõitis Leicesterist nende endi koduväljakul teerulliga üle

Järgmine värav sündis mängu 71. minutil, kui äsja vahetusest sekkunud James Milner realiseeris penalti. Inglismaa koondise raudvara on Premier League’is löönud 19 penaltit, millest 17 on ületanud väravajoone.

Kõigest kolm minutit hiljem lõi oma teise värava Firmino – see oli Liverpooli 500. värav Jürgen Kloppi ametiajal kõikide sarjade peale.

Liigatabelis on Liverpoolil nüüd kirjas 52 punkti, mida on 13 rohkem kui teisel kohal paikneval Leicesteril. Samas on Liverpoolil võrreldes Leicesteriga veel mäng varuks. Kolmandat kohta hoiab Manchester City 38 punktiga.