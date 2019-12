Tour de Skil avastarti tegev norralanna jäi kidakeelseks: tervis on isiklik asi

«Olen oodanud suusatamise juurde naasmist, kuigi tore on olnud võistlusi ka telerist vaadata. Tervis on olnud minu jaoks kõige tähtsam asi,» rääkis Østberg Šveitsis Lenzerheides peetud pressikonverentsil.

«Mõned asjad on isiklikud ja ei ole kõigile inimestele avaldamiseks. Tean, et paljud austavad mu otsust, kuigi mõned kindlasti arvavad, et peaksin sellest rohkem rääkima. Aga kriitikud ei tuleks ilmselt ka ise oma terviseandmetega välja, kui nad samasse olukorda peaksid sattuma,» rääkis norralanna.