Sotsiaalmeedia toob välja jalgpalliklubide lõbusa külje

Jalgpallisõbrad teavad, et Mohamed Salahi ja Alisson Beckeri siirdumine AS Romast Liverpooli ridadesse on Inglise meeskonna viinud uutesse kõrgustesse. Hoopis vähemad teavad aga seda, et 2015. aastal liikus vastupidises suunas inimene, kes on Roma klubi kuvandit kõvasti muutnud. Ei, tegu ei ole mängijaga – jutt käib mehest nimega Paul Rogers, kes asus Romas tööle rahvusvahelise digitaalse arengu juhina.

Rogersi juhatusel muudeti Roma internetis ja sotsiaalmeedias varasemast tunduvalt ingliskeelsemaks – itaaliakeelsete kontode ja tekstide kõrval hakati üha suuremat tähelepanu pöörama ingliskeelsele sisule, et jõuda varasemast kümnetes kordades suurema auditooriumini. Kui baas selleks oli loodud, alustati 2017. aastal tõelise sotsiaalmeedia revolutsiooniga – praeguseks on AS Roma ingliskeelne Twitteri konto jalgpalliklubide omadest ehk isegi kõige loomingulisem, kusjuures sellega on alus pandud mitmele trendile.

Emotsioonipuhang, mis tulenes Roma pöörasest tagasitulekust FC Barcelona vastu eelmise aasta kevadel Meistrite liigas, osutus AS Roma ingliskeelse konto ajaloo üheks populaarsemaks säutsuks, millele on reageeritud sadu tuhandeid kordi. FOTO: twitter.com

Esmalt püüti pilke naljakate paroodiavideotega, millega anti teada uutest mängijatest – sellega pilgati parasjagu populaarsemaks muutunud suunda, kus klubid leiutasid üha originaalsemaid viise, kuidas uutest mängumeestest maailmale teada anda. Tasapisi hakati Twitteris ka muul moel üha julgemalt tegutsema. Enda mitte liiga tõsiselt võtmine, vastaste pihta lõbusate torgete tegemine, emotsionaalsus ja ohter meemide kasutamine ei pruugi esmapilgul tunduda kui märksõnad, mis iseloomustaksid jalgpalliklubi ametlikku Twitteri kontot, kuid AS Roma ja tema eeskujul ka mitme teise Euroopa tipptiimi puhul vastab see tõele.

Sellise lõbusalt krüptilise säutsuga teatas Arsenal Sead Kolašinaci liitumisest. Kas leiad tema nime pildilt üles? FOTO: twitter.com

Kuigi kriitikud on täheldanud, et mitme klubi kontot näib haldavat üks ja sama sotsiaalmeediakompanii, mistõttu on naljad kohati sarnased ja vahel ka pisut punnitatud, räägivad jälgijate ja reageerimiste arvud selget keelt – sellised kontod on lihtsalt tunduvalt populaarsemad kui «igavamate» klubide omad.

Kuigi pöörased üleminekuteated ei olnud otseselt Roma algatatud trend, on nad selles vallas teistele klubidele ikkagi teenäitajad. Möödunud suvel alustati näiteks fantastilise projektiga, kus kõrvuti uuest mängijast teatava sõnumiga seisis postituses pilt mõnest parasjagu maailmas kadunud lapsest – kusjuures neli last leiti selle abil ka üles.

Piire ületada ei maksa

Mängijate puhul ei ole sedavõrd „poppide ja noortepäraste“ postituste tegemine küll sedavõrd levinud, kuid humoorikaid kontosid leidub sellegipoolest. Tippmängijatest on ehk kõige isikupärasem Manchester City ja Prantsusmaa koondise äärekaitsja Benjamin Mendy, kelle teravad torked, sarkasm ja lõbusad fotod on teda sotsiaalmeedias pildil hoidnud ka pikkade vigastuspauside ajal. Sarnaselt kasutavad oma sotsiaalmeedias eneseirooniat näiteks Peter Crouch, Michy Batshuayi ja James Milner, nüüdseks karjääri lõpetanud Patrice Évra paistab aga aeg-ajalt silma totaalsete veidrustega, mis paeluvad jälgijaid oma kummalise iseloomu pärast. Eelmisel aastal postitas Évra tänupühade paiku Instagrami näiteks video, kus ta toorest kana millegipärast suudles, lakkus ja seejärel nüpeldas.