City peatreener Guardiola: Liverpooli eduseis on liiga suur

«Liverpooli eduseis on liiga suur. On ebareaalne mõelda nende püüdmisest. Peame keskenduma Leicesterile», vastas Guardiola tiitliheitlust puudutavale küsimusele. «Aga meil on võimalus naasta teisele kohal. Tean, milline on minu meeskonna kvaliteet, aga hetkeolukord on selline,» tõdes hispaanlane BBCle.

«Olukord on meie jaoks väga halb. Esimene poolaasta on olnud väga frustreeriv. Mitte keegi ei eeldanud, et oleme hooaja keskel Liverpoolist sedavõrd palju maas, tunnistas Portugali jalgpallur. «Aga me jätkame võitlust. Teame, et liigatiitli võitmine on väga keeruline. Aga ma ei ütle, et see on võimatu,» ei kaotanud ääreründaja usku.