Barcelona tiitlivõiduni aidanud Vidal nõuab tippklubilt miljoneid eurosid

Oma põhipalga on Vidal kätte saanud, kuid nüüd on vaidlus talle lubatud boonuste üle. Vidal nõuab 2,4 miljonit eurot Barcelonalt, kuna tal oli lepingus tingimus, et teenib lisa, kui osaleb vähemalt 60% meeskonna kohtumistest.

Jalgpalluri advokaat usub, et Vidal peaks saama sellest boonusest seega vähemalt pool ja lisaks peaks teenima lisateenistuse Hispaania meistritiitli võitmise puhul. Arvutuste kohaselt pidi meeskond Vidalile kokku tasuma 4 miljonit eurot, kuid mängija on ise kätte saanud sellest ainult 1,6 miljonit.

Sel hooajal on Vidal esindanud Barcelonat 19 kohtumises ja protokolli märgitud nendes mängudes viis väravat ja üks resultatiivne sööt. Vidal ise on teada andnud, et soovib jaanuaris klubi vahetada ja temast on huvitatud mitmed Itaalia suurklubid, eesotsas Torino Juventusega.