Madridi Reali juhtkond tõmbas peatreener Zidane soovile kriipsu peale

Hispaania meedia andmetel on Peatreener Zinedine Zidane pikalt soovi avaldanud, et meeskonda toodaks tema kaasmaalane Paul Pogba, kes mängib hetkel Manchester Unitedis. Meeskonna juhtkond arvab, et mängija eest tuleb maksta liiga suurt üleminekutasu ja see käib neil lihtsalt üle jõu.