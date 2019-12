Rootsi suusatäht jätab Tour de Ski pooleli

Vahetult pärast sõitu tunnistas Nilsson, et võib olla sunnitud Tour de Ski pooleli jätma. «Tunnen ohtu, et ma ei pruugi olla võimeline tuuri sõitma. Pean õhtul olukorra üle hindama, aga praegu tundub, et mul on raske kiiresti suusatada», rääkis pisaratega võidelnud rootslanna finišis. «Oleks väga kurb jätta vahele võistlused, mida ma väga oodanud olen,» tunnistas Nilsson.