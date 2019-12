Dahlmeier jättis kodupubliku ees laskesuusatamisega hüvasti, võitis Norra

Eriti head sõitu näitas just eelmise hooaja järel karjääri lõpetanud Dahlmeier. Sakslanna eksis kahe võistluse (kaheksa tiiru) peale vaid korra ning andis jälitussõidu viimase vahetuse võistkonnakaaslasele Nawrathile teisena üle. Nawrathil jäi koha hoidmiseks sõidukiirusest vajaka ning Saksa duo lõpetas jälitusõidu neljanda kohaga.

Dahlmeier sõnul oli tema jaoks oluline karjäär ilusti lõpetada .«Viimast korda laskma minnes mõtlesin endamisi: hästi, see on minu viimane laskmine, võta nüüd ennast viimast korda kokku.»

Dahlemeier lisas, et tema suur soov oli karjäär nulliga lõpetada. «Viimases lasketiirus ma tõesti ei tahtnud eksida. Olen õnnelik, et see hästi välja tuli,» rõõmustas 26-aastane sakslanna.