Uued vollepealikud: muinasjutt Itaaliast ja kodumaa koondise hüljanud prantslane

Enard mainis ise, et kandidaatide ringi mahub ka EM-finaalturniiri koosseisust välja jäänud Oliver Venno. Täpsustava küsimuse peale lisas värske peatreener: «Kindlasti on Venno valikus. Alustan puhtalt lehelt, musta nimekirjata. Kõigil on võrdne võimalus.»

Ajalooline käik toob ajaloolise kulu

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur tunnistas, et kahe välistreeneri palgaraha hammustab eelarvest senisest suurema ampsu. Täpsustava küsimuse peale, kas duo Enard + Micelli kulu on oluliselt kopsakam kui Cretu + Ojametsa oma, vastas Pevkur: «Õnneks saime abi rahvusvahelise alaliidu vastavast fondist. Sealt toetati meie taotlust 36 000 Šveitsi frankiga (see on umbes 33 000 eurot - toim).»

Et mõlemad uued pealikud teenivad igapäevase leiva klubitööst, pidas Pevkur vajalikuks – ja seda mitte rahalistel põhjustel. «Nagu soovime, et mängijad saaks pidevat praktikat, on ka treeneritel vaja käsi soojas hoida. Pealegi ei oleks meil sellise kaliibriga treeneritele aastaringset tööd reaalselt lihtsalt pakkuda,» sõnas Pevkur.

Enard lisas, et kui Berliini klubihooaeg venib maksimaalselt pikaks, alustab Eesti koondis ettevalmistust abitreeneri juhendamisel. Kes selle ja muud taustatiimi kohad täidavad, alles selgub.