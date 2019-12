Endine Manchester Unitedi peatreener naaseb Inglismaa kõrgliigasse

David Moyes on suurest jalgpallist eemal olnud veidi enam kui aasta. Ta viimane töökoht oli just West Ham, kus ta meeskonna väljakukkumistsoonist päästis. See ei olnud tol korral piisav, et lepingupikendust teenida ning nii jäi 56-aastane šotlane töötuks.