EOK eraldas Tokyo olümpiaks valmistuvatele tippsportlastele 200 000 eurot

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul annab Team Estonia hea võimaluse panustada meie sportlastesse. «Sportlased kõnnivad rajal, mille järgmiseks oluliseks vahepeatuseks on Tokyo olümpiamängud ning meie ülesanne on neid sellel teekonnal igakülgselt toetada. EOK tagab rahalise toe ja tugiteenused ning loodame, et kogu Eesti rahvas elab neile tulihingeliselt kaasa ning sütitab neid veelgi oma energiaga,» rääkis Sõõrumaa.