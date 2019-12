Mait Patrail: hetkel ei taha palli nähagi

Patrail: «Tabelit vaadates kurta ei saa!»

«Kahtlemata oli see hooaja väsitavaim mäng ja rohkem vaatasime tabloole, et millal see ükskord lõpeb. Kümne päevaga pidasime neli kohtumist, trenni tegime ka jõululaupäeval ja esimesel pühal ning suur väsimus istus sees,» tunnistas Patrail.