18-aastane Paide mängumees käis Hollandi kõrgliigaklubis testimisel

Kamsi hinnangul on jalgpalli turuolukord praegu selline, et vabu mängijaid liigub väga palju. Ka Paide Linnameeskonda laekub erinevaid kanaleid pidi palju pakkumisi välismängijatelt. Eesti noormängijate probleem on tema sõnul ambitsiooni puudus. «Lumehelbekestest räägitakse palju – noortel kasvandikel pole ambitsiooni, et läbi lüüa, sest kõik on liiga kergesti tulnud,» ütles Kams ja sõnas, et jalgpalluri palk neid ei motiveeri ja ametiga kaasnevat kriitikat ei suudeta taluda.