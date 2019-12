Eesti Antidopingu juhatuse liige kutsus Veerpalu tulema tervele mõistusele

Intervjuus Kuku raadiole sõnas Vallimäe, et Veerpalule on väljastanud võistluskeelu rahvusvaheline suusaliit FIS. Seega kehtib võistluskeeld nii FISi kui ka kohaliku suusaliidu egiidi all toimuvatel võistlustel. Eesti Antidopingu tegevus on kontrollida võimalikku reeglite rikkumist, koguda selle kohta informatsiooni ning edastada see siis võistluskeelu kehtestajale ehk FISile. «Kui FIS ütleb, et toimetage juhtumiga ise edasi, siis on meil selle jaoks EOK distsiplinaarkomisjon,» sõnas Vallimäe.