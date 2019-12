Marjanovic iseloomustas Doncicit: kõige tähtsam on see, et ta on suurepärane inimene

«Ta on üliäge kutt! Ta aitab meeskonda väga. Ma naudin tema mängu. Igal õhtul teeb ta mingi uue liigutuse, mis üllatab kõiki. Imeline on temaga ühes meeskonnas mängida. Aga kõige tähtsam on see, et lisaks mänguoskustele on ta suurepärane inimene,» rääkis 224 sentimeetrit pikk Marjanovic.