Valitsev tšempion Kobayashi alustas nelja hüppemäe turneed võiduga

Kobayashi, kes jäi mullu nelja hüppemäe turneel konkurentidele alistamatuks, on nüüd võitnud järjest viis turnee osavõistlust. «Minu teine hüpe oli hea, aga pean tunnistama, et olin veidi liiga kaitsev. Ma ei võtnud teises voorus just suurt riski,» andis jaapanlane mõista, et temasse jäi varu.