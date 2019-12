VARiga seotud suluseisu tõlgendus läheb ümbervaatamisele

IFABi peasekretär Lukas Brud ütles BBC vahendusel, et praegu on VARi tulekuga mõned asjad liikunud suunas, mille kurssi tahetakse muuta. IFAB vaatab VARi kasutamise juhised uuesti üle veebruaris toimuval üldkoosolekul.

«Kui sul läheb mitu minutit aega, et aru saada, kas tegu on suluseisuga või mitte, siis ilmselgelt pole tegemist jämeda veaga ning algne kohtuniku otsus peaks jõusse jääma,» ütles Brud.

«Teoorias on 1-millimeetrine suluseis suluseis. Aga kui algne otsus on, et mängija pole suluseisus ning VAR proovib 10 või 12 kaameraga ikkagi suluseisu otsida, siis peaks algne otsus jõusse jääma. Me ei taha VARiga teha paremaid otsuseid, me tahame lahti saada ilmselgetest eksimustest,» jätkas ta.