Uue aasta algul selgub Hõbepalli võitja. Kes on nominendid?

Hõbepalli võitja saab auhinna, mida on alates 1995. aastast välja andnud Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK). Alates 2005. aastast on auhinna valmistanud klaasikunstnik Eeva Käsper. Varasemal kümnel aastal oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma. Sel aastal jagatakse välja järjekorras 25. auhind, kirjutab Eesti Jalgpalli Liidu kodulehekülg .

Martin Reimil ja Indrek Zelinskil on kolm ning Andres Operil ja Siim Lutsul kaks Hõbepalli. Zelinski on ainus, kes on võitnud auhinna nii jala kui ka peaga löödud väravate eest. Lisaks Zelinskile on teine peaga võidetud Hõbepalli võitja Tarmo Neemelo.