Saaremaa Võrkpalliklubi president Urmas Tali vallandamisest: see oli väga raske otsus

«Kindlasti oli raske. See oli väga raske. See ei olnud hetkeemotsiooni pealt tehtud otsus. Mulle ei meeldi selliseid otsuseid teha, aga teinekord tuleb selliseid samme astuda. Aga see pole spordimaailmas midagi erakordset,» kommenteeris Alt.

49-aastane Tali oli kaks ja pool aastat tagasi loodud Saaremaa Võrkpalliklubi esimene ja seni ainus peatreener. Tema juhendamisel võitis Saaremaa kahel korral Eesti karika, korra Credit24 meistriliiga ja korra Eesti meistritiitli. Debüüthooajal sai Saaremaa koguni kolm trofeed.

Pühapäeval kaotas Saaremaa karikafinaalis Tartu Bigbankile 2:0 eduseisust 2:3. Kui Saaremaa saanuks karika endale, kas Tali jätkanuks? «Need on oleksid, ei ole mõtet spekuleerida. See otsus oli raske, aga see tuli eesmärgi nimel,» sõnas klubi president.

Kuigi kaotus karikafinaalis oli käimasoleval hooajal alles Saaremaa teine allajäämine – esimene tuli Credit24 meistriliigas Jekabpilsile –, siis hooaja esimesel poolel ei suudetud eesmärki täita. «Kui rääkida tulemustest, siis valesti on läinud see, et Saaremaa ei võitnud tiitlit. Eesmärk ei ole hooaja esimeses faasis täidetud. Lisaks on olnud raskeid mänge, aga ma ei hakka pisiasjadesse ja nüanssidesse langema,» lausus Alt.

Credit24 meistriliigas asub Saaremaa 30 punktiga (11 võitu ja 1 kaotust) teisel kohal. Liider on Tartu (34 p; 12 võitu, 2 kaotust). Euroopa tugevuselt kolmandas eurosarjas Challenge Cup on Saaremaa jätkuvalt konkurentsis, kohtudes kaheksandikfinaalis Hispaania meistrivõistlustel esikohal oleva Almeriaga. Edu korral on järgmine vastane ilmselt Itaalia kõrgliigaklubi Milano.