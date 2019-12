Bolšunov kutsus pettunud Klæbot lohutuseks viina jooma

191130 Alexander Bolshunov of Russia after the mens 15 km classic during the FIS Cross-Country World Cup premiere on November 29, 2019 in Ruka. Photo: Carl Sandin / BILDBYRAN / kod CS / 57999476 bbeng Cross Country Skiing skidor langrenn world cup 2019/2020 world cup depp ryssland *** 191130 Alexander Bolshunov of Russia after the mens 15 km classic during the FIS Cross Country World Cup premiere on November 29, 2019 in Ruka Photo Carl Sandin BILDBYRAN kod CS 57999 476 bbeng Cross Country Skiing skidor langrenn world cup 2019 2020 world cup depp ryssland, PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: CARLxSANDIN BB191130CS150

FOTO: CARL SANDIN via www.imago-images.de/imago images/Bildbyran